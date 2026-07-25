"Termino con un dolor enorme": El problema que afecta a Rocío Toscano a un mes de dar a luz

25 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Hace poco más de un mes que Rocío Toscano le dio la bienvenida a Roma, su primera hija con el futbolista Agustín Ambiado.

"Estoy muy enamorada de mi beba, aunque no me deje hacer nada", dijo la actriz en una de sus historias de Instagram, antes de revelar cierta dolencia que la está afectando.

El dolor de Rocío Toscano por la lactancia

"Les quiero hacer una pregunta, porque me duelen las tetas, pero mal, mal. No es el pezón, es adentro. Y no tengo mastitis, porque no tengo pelotitas, no las tengo llenas a reventar, pero sí las tengo afiebradas", dijo Rocío Toscano en un video.

Instagram @rociotoscanoactriz

"¿Será porque la Roma ha estado tomando teta estos dos días todo el día? ¿Les ha pasado?", preguntó a sus seguidores.

"En la noche se me calma el dolor. Empieza la mañana, no tengo tanto dolor. Pero a medida que la Roma va tomando teta todo el día, ya como en la tarde noche, termino con un dolor enorme", agregó en una siguiente grabación.

"Y con las tetas blandas, no duras llenas de leche", dijo la artista, quien además tiene dos hijos de 5 años, los mellizos Alma y Luca.

Posteriormente, Toscano aclaro que sí produce bastante leche, y lo evidenció con un par de imágenes de lo que recolecta en las mamaderas de su hija. "Tremenda lechera yo", escribió sobre el registro.

Instagram @rociotoscanoactriz

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