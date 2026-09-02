Gala Caldirola revela cómo vivió sus últimos días en Catar con su hija: "Saqué sonrisas de donde había ruinas"

02 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El pasado mes de agosto Gala Caldirola se mudó a Catar con su hija Luz Elif para iniciar una nueva vida junto a su entonces pololo, Luis Jiménez.

La modelo española decidió dejar todo atrás luego de enterarse de la infidelidad del exfutbolista con su exesposa, Coté López. Sin embargo, su partida del país árabe no fue inmediata.

La influencer les reveló a sus seguidores lo que hizo para despedirse del lugar al que llegó con gran ilusión y del que se fue con el corazón roto.

Los últimos días de Gala Caldirola en Catar

Caldirola publicó en Instagram un compendio de fotografías que registran sus dos últimos días en Catar. "Nos fuimos a un hotel solitas, cerca del mar. La verdad es que sí, en ese momento yo estaba en pedazos", escribió.

En las imágenes se la ve disfrutar con la pequeña en la piscina y en las instalaciones del hospedaje, donde se integra el lujo con la naturaleza.

Instagram @galadrielcaldirola

"Lo único que quería es que ella se despidiera de ese lugar con un hermoso recuerdo. Que diera las gracias por haberlo conocido", continuó.

"Saqué sonrisas de donde había ruinas y me despedí de ese lugar como si fuera el recuerdo más bonito. No es lo que te sucede, es lo que decides hacer con eso lo que permanece", finalizó.

Luego agregó un comentario para aclarar que, aunque sabe que a muchos no les importa lo que dijo, quizás pueda ayudar a otros. "El mensaje final es lo que en realidad me interesaba expresar", dijo.

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