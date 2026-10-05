El singular tratamiento de Carla Jara para un verdadero "cuello de chilena"

05 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Carla Jara compartió con sus seguidores un video cargado de humor y sentimiento nacional, grabado durante una sesión con su kinesiólogo de confianza.

El resultado que mostró la presentadora al final de la secuencia sacó las risas de sus seguidores, quienes elogiaron su simpatía y creatividad.

El tratamiento de "cuello chileno" de Carla Jara

Al inicio de la grabación, la influencer aparecía sentada sobre una camilla, mientras el especialista la tomaba por el cuello y lo giraba con vehemencia hacia los lados para estirarlo lo más posible.

Instagram: @carlajaracadiz

"Nuevo tratamiento para tener cuello de chilena", escribió sobre la imagen, donde también superpuso un mapa del país, para comparar su figura alargada con el resultado final del procedimiento: una Carla Jara con el cuello exageradamente estirado.

"Siempre chilena, nunca inchilena", escribió en el artículo que musicalizó con la canción "Chileno de Corazón" de los BKNS del Tablón, para imprimir un toque más patriótico a la publicación.

"¡Sí que eres divertida!"; "Siempre simpática, abrazos, querida Carlita"; "Yo diciendo 'oh, necesito esto'. Jajaja, te pasas"; escribieron algunos fans, entre risas.

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