"Si levanta la querella...": La inesperada propuesta de Cuco Cerda a Luis Mateucci tras demanda por injurias

09 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Este miércoles el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella que introdujo Luis Mateucci contra Cuco Cerda por "injurias graves cometidas a través de un medio de comunicación social".

Según consigna The Clinic, Cerda afirmó en un programa de televisión que el argentino consumía anabólicos y que ha vivido diez años como "okupa" en Chile, alojándose en casa de amigos sin pagar un peso.

Y en una nueva aparición pública, el pololo de Daniela Aránguiz reaccionó con sarcasmo a la acción legal del chico reality.

Reacción de Cuco Cerda a querella de Luis Mateucci

De acuerdo a una nota de Lima Limón, Cuco Cerda le lanzó un desafío a Luis Mateucci durante su participación en un show de farándula. "Te invito a la velada del otro año", dijo inicialmente. "Que anda ahí con demandas, porque podría haberme enviado un DM", agregó.

"Si levanta la querella, yo le ofrezco una velada, una Noche de Combos", soltó, seguramente en referencia al famoso evento que enfrenta a celebridades en combates de boxeo.

"Quizá lo puede hacer bien, pero no hay por dónde, porque no tiene el alcance que yo tengo. Aparte 10 años menos", comentó con sarcasmo.

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