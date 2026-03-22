Atrapados 133 - Capítulo 34: Recuperación de celulares, arrestos y lecciones en las calles de Santiago
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros enfrentó diversos procedimientos durante el día y la noche, combinando efectividad y rapidez en sus intervenciones.
Uno de los momentos más destacados fue la recuperación de un celular robado gracias al GPS activado por su dueña. Carabineros la acompañó hasta el lugar y, al encontrar un automóvil abandonado, hallaron el teléfono en su interior, devolviendo la tranquilidad a la víctima.
¡Pareja estaba estacionada en medio de la calle!
Por otro lado, una pareja recibió una dura lección sobre responsabilidad vial. Estacionados en medio de la calle disfrutando de un momento de intimidad, el conductor fue detenido: además de infringir las normas de tránsito, se encontraba en estado de ebriedad, imposibilitado de conducir.
Durante la jornada, Carabineros también logró recuperar objetos robados por encargo, intervenir en escenas de violencia intrafamiliar y desmantelar plantaciones clandestinas de cannabis en domicilios privados, demostrando la diversidad de sus funciones y su compromiso con la seguridad de la comunidad.
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