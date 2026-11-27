27 nov. 2026 - 17:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Aida, una joven que fue madre a los 15 años de Nicolás, niño que a los tres años fue diagnosticado con autismo grado 2.

Precisamente, esto ha complicado su crianza, ya que a sus 23 años trabaja como educadora de párvulos durante la semana, mientras que los fin de semana es parte de una tienda de retail de mall.

Sin embargo, las sesiones de terapia que debe tener el niño, así como distintas terapias, complican el escenario económico de Aida. A raíz de esto, quiere que Benjamín, el padre de Nicolás, se haga cargo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Un padre que se debe hacer responsable

Más adelante, un equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro logró contactarse con Benjamín, quien admitió la culpa y aseguró que tenía todas las intenciones de recuperar la relación con su hijo, así como pagar una pensión alimenticia.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo explicó que Aida hizo todos los procesos necesarios, pero faltaba notificar, por lo que entregó la información necesaria a la joven y su madre, que un tribunal puede buscar de todas las formas a un padre.

De igual forma, existe la notificación por aviso, que es una nota publicada en un diario de circulación y se da por notificado; teniéndose notificado, empieza a acumular la deuda.

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