Anuncio de sanciones contra vándalos: ¿Es justo que se pierdan beneficios sociales?

02 jun. 2026 - 15:28 hrs.

En este primer capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel del programa comenzó con un debate ceñido a la contingencia.

En la cuenta pública del pasado 1 de junio, el presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para crear el "registro de vándalos e incivilidades", en el que se restringiría el acceso a beneficios sociales como la gratuidad en la educación, el subsidio de arriendo o la PGU a quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros.

Rafael Venegas, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar se reunieron a discutir si la medida es justa, insuficiente o excesiva, con distintas perspectivas al respecto.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Uno de los flancos es la proporcionalidad entre la falta y el castigo, considerando que beneficios tan importantes como los relativos a la educación y la vivienda se encuentran de por medio.

Otros sostuvieron que el castigo debe ser ejemplar ante graves delitos como la quema de transporte público o los desmanes en centros educativos, lo que abre otro flanco: ¿quién se hace responsable cuando el infractor es menor de edad?

El debate dejó en evidencia que, más allá de las posturas a favor o en contra, la propuesta aún tiene cosas por resolver, como el equilibrio en las sanciones y quién asume la responsabilidad cuando quien comete la falta aún no tiene plena capacidad jurídica.

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