Llevan 300 multas: Alcalde de Independencia revela resultados de su propio plan anti incivilidades

02 jun. 2026 - 15:55 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro salió a la calle para conocer las actuales medidas que ya se aplican contra el vandalismo en las municipalidades de la Región Metropolitana, a raíz del anuncio de un "registro de vándalos e incivilidades" por parte del gobierno.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ya implementa desde marzo su propio programa denominado "Plan Cero Incivilidad" y su ejemplo podría dar luces de lo que se aplicaría en el resto del país.

Independencia se adelanta con su propia iniciativa

Al respecto, el edil indicó que "nosotros tenemos la preocupación y respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros como municipio de ordenar la comuna, ¿en dónde podemos hacer algo? Es con las multas de lo que pasa en la vía pública".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Esto se aplica en "cuestiones que afectan el diario vivir de las personas, los ruidos molestos, el consumo de alcohol en vía pública, las riñas en la calle —eso es un delito—, la organización de fiestas clandestinas. Por eso quisimos hacer una ordenanza donde multáramos a las personas que cometen incivilidades y les restringiéramos la ayuda social de parte del municipio de beneficios que son opcionales".

Entre ellos se enumera la siguiente lista:

Cajas de mercadería

Vales de descuento en gas

Acceso a talleres deportivos

"Nosotros entregamos alternativas como municipio, trabajamos para poner a disposición recursos municipales a las personas, pero nosotros también queremos que las personas se comporten y cumplan con su deber. (...) en tres meses son 300 las multas que ya hemos cruzado relacionadas a esta ordenanza, y son 104 las personas que han sido reiteradas y están privadas (de los beneficios) por seis meses", cerró.

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