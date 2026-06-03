"Lo importante es no rendirse": El inspirador mensaje de la mujer que llegó última al Maratón de Santiago

03 jun. 2026 - 16:55 hrs.

En la sección "Algo bueno pasa en Chile", estuvimos con una de las mujeres más inspiradoras y luchadoras de nuestro país.

Se trata de Elisabeth Osorio, la asesora del hogar que, con 64 años, completó los 42K de la última edición del Maratón de Santiago.

En conversación con Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la mujer indicó que fue una experiencia maravillosa, "con una sensación indescriptible que no se compara con muchas cosas que se viven en la vida".

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Ely, quien fue la última corredora de los 42K que cruzó la meta, aseguró que "lo más emocionante fue la recibida, porque hasta los trabajadores que estaban desmontando se unieron al aplauso y la gente que estaba comiendo en los restaurantes".

Para cerrar, la mujer quiso enviar un mensaje: "Lo importante es no rendirse y llegar hasta el final. Todas las metas que uno se proponga, cumplirlas hasta el final".

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