Marcela busca ayuda en Carmen Gloria: Fuerte y Claro: Arrendatarios le adeudan $8 millones y no quieren irse
Carmen Gloria: Fuerte y Claro conoció la compleja situación de Marcela González, quien lleva un año y medio sin recibir el pago del arriendo de su departamento, mientras que la familia arrendataria se niega a abandonar la vivienda.
La denunciante reveló que solo recibió cuatro meses de pago, pero que no hay un contrato de arrendamiento de por medio: "Íbamos a hacer un contrato en notaría legalmente, pero resulta que el caballero nunca apareció, se fue... hasta la fecha no sé nada de él".
Cuando este hombre se separó y se fue del departamento, habló con Marcela: "Me dijo a mí que ella se iba a hacer cargo. (...) Después fui a hablar con ella y me dijo que no, que el caballero me iba a cancelar a mí, pero se tiraban la pelota el uno al otro y hasta la fecha no he recibido nada y tampoco me quieren entregar el departamento".
El problema es que las deudas se acumulan, con casi $6 millones por concepto de arriendo y otros $2 millones correspondientes a cuentas impagas de servicios básicos.
Las consecuencias para Marcela
"Yo arrendé mi departamento con un fin, pero lamentablemente me salió todo lo contrario. No pensé que iba a vivir este calvario. Esto me afecta mucho a mí, en mi salud, porque estoy con psicólogo, con psiquiatra", confesó Marcela al programa.
Sin embargo, cuando intentó recurrir a la ley para recuperar su propiedad, esta familia no mostró preocupación alguna. "M"es una persona muy agresiva en el conversar, en el trato".
Por esta razón, Marcela recurrió a Carmen Gloria Arroyo para buscar soluciones que le permitan el desalojo.
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