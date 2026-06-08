"Le pido disculpas, voy a desalojar": Evelyn aceptó abandonar departamento tras dos años sin pagar arriendo

08 jun. 2026 - 16:16 hrs.

Marcela González denunció en Carmen Gloria: Fuerte y Claro que lleva casi dos años sin recibir el pago del arriendo de su departamento, cuyo monto asciende a $8 millones.

El programa contactó a Evelyn, la mujer que vive en la propiedad. De acuerdo a su versión, fue su expareja quien hizo el trato con Marcela y por tanto era él el responsable de pagar mensualmente.

"Es el papá de los niños. Él fue el que hizo el contrato con la señora Marcela. (...) Nunca llegamos a un acuerdo con él, lo único que me decía es que sí, que se iba a pagar todos los meses, que él iba a pagar todos los meses el arriendo", declaró.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Según su testimonio, intentó hablar con la dueña en una oportunidad, pero no pudo contactarla.

Una solución para el desalojo

Desde el estudio, Carmen Gloria Arroyo le hizo una pregunta: ¿Usted no cree que es conveniente dejar esa propiedad y dejar de causarle drama a otra familia con iguales o peores necesidades que la suya? Porque doña Marcela arrienda este departamento con la finalidad de pagar otro arriendo".

Evelyn aceptó hacer desalojo, pero pidió tiempo para encontrar otro lugar: "Yo no tengo ningún problema en entregárselo, pero sí tiene que darme un tiempo para poder buscar yo algo; como 2 meses para poder buscar tranquila".

"Le pido disculpas, más que nada por la situación y nada, voy a desalojar lo que más pueda. Por último, (en) un mes voy a desalojar", cerró.

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