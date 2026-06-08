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"Le pido disculpas, voy a desalojar": Evelyn aceptó abandonar departamento tras dos años sin pagar arriendo

  • Por Marcela Paillape

Marcela González denunció en Carmen Gloria: Fuerte y Claro que lleva casi dos años sin recibir el pago del arriendo de su departamento, cuyo monto asciende a $8 millones. 

El programa contactó a Evelyn, la mujer que vive en la propiedad. De acuerdo a su versión, fue su expareja quien hizo el trato con Marcela y por tanto era él el responsable de pagar mensualmente. 

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"Es el papá de los niños. Él fue el que hizo el contrato con la señora Marcela. (...) Nunca llegamos a un acuerdo con él, lo único que me decía es que sí, que se iba a pagar todos los meses, que él iba a pagar todos los meses el arriendo", declaró. 

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Según su testimonio, intentó hablar con la dueña en una oportunidad, pero no pudo contactarla. 

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Una solución para el desalojo

Desde el estudio, Carmen Gloria Arroyo le hizo una pregunta: ¿Usted no cree que es conveniente dejar esa propiedad y dejar de causarle drama a otra familia con iguales o peores necesidades que la suya? Porque doña Marcela arrienda este departamento con la finalidad de pagar otro arriendo".

Evelyn aceptó hacer desalojo, pero pidió tiempo para encontrar otro lugar: "Yo no tengo ningún problema en entregárselo, pero sí tiene que darme un tiempo para poder buscar yo algo; como 2 meses para poder buscar tranquila". 

"Le pido disculpas, más que nada por la situación y nada, voy a desalojar lo que más pueda. Por último, (en) un mes voy a desalojar", cerró.

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