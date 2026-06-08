Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"La mamá de mi hijo es muy patuda": Claudio apuntó a su expareja por deuda millonaria de arriendo

  • Por Marcela Paillape

Marcela González vive un drama hace dos años: arrendó su departamento en Peñaflor para cambiarse a un lugar más amplio con su familia, pero al poco andar sus arrendatarios dejaron de pagarle y se negaron a hacer desalojo de la propiedad. 

Carmen Gloria: Fuerte y Claro se contactó con Claudio Ramírez, el hombre que hizo el trato con Marcela.

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro

Claudio señaló al programa que hace meses que no vive en el departamento, pero que sí se quedó Evelyn, su expareja y madre de su hijo: "Hace tiempo atrás, cuando yo terminé el contrato con la señora Marcela, supuestamente estaba todo al día. Se terminó el contrato de arriendo y la mamá del de los niños tenía plazo de un mes para irse; ella no se fue".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Un mediador para que Marcela recupere su vivienda

Precisamente esta situación es la que se volvió un calvario para esta arrendadora, pues según declaró, cada vez que intentaba contactar a Evelyn, no le abrían la puerta y se negaban a abandonar el departamento. 

Ir a la siguiente nota

"Yo encuentro a la mamá de mi hijo muy patuda porque ese tema debió haberse solucionado tiempo atrás. Yo en reiteradas ocasiones le he dicho 'Evelyn, búscate una casa, búscate un arriendo o habla con la señora porque no es lindo que estés debiéndole plata, viviendo gratis'", expresó Ramírez en el contacto telefónico. 

En este sentido, se comprometió a mediar entre Marcela y Evelyn.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Leer más de

Más Momentos