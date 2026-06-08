"La mamá de mi hijo es muy patuda": Claudio apuntó a su expareja por deuda millonaria de arriendo

08 jun. 2026 - 18:10 hrs.

Marcela González vive un drama hace dos años: arrendó su departamento en Peñaflor para cambiarse a un lugar más amplio con su familia, pero al poco andar sus arrendatarios dejaron de pagarle y se negaron a hacer desalojo de la propiedad.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro se contactó con Claudio Ramírez, el hombre que hizo el trato con Marcela.

Claudio señaló al programa que hace meses que no vive en el departamento, pero que sí se quedó Evelyn, su expareja y madre de su hijo: "Hace tiempo atrás, cuando yo terminé el contrato con la señora Marcela, supuestamente estaba todo al día. Se terminó el contrato de arriendo y la mamá del de los niños tenía plazo de un mes para irse; ella no se fue".

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Un mediador para que Marcela recupere su vivienda

Precisamente esta situación es la que se volvió un calvario para esta arrendadora, pues según declaró, cada vez que intentaba contactar a Evelyn, no le abrían la puerta y se negaban a abandonar el departamento.

"Yo encuentro a la mamá de mi hijo muy patuda porque ese tema debió haberse solucionado tiempo atrás. Yo en reiteradas ocasiones le he dicho 'Evelyn, búscate una casa, búscate un arriendo o habla con la señora porque no es lindo que estés debiéndole plata, viviendo gratis'", expresó Ramírez en el contacto telefónico.

En este sentido, se comprometió a mediar entre Marcela y Evelyn.

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