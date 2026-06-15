Respondió por WhatsApp: Habla mujer que se niega a salir de casa que heredó junto a sus hermanos

15 jun. 2026 - 16:40 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro estuvo en la comuna de Maipú para hablar con Alicia Marabolí tras ser denunciada por sus hermanos. Ella vive hace décadas en una propiedad que les fue heredada de sus padres, pero la mujer y su familia se niegan a mudarse y permitir que se venda la casa.

El periodista Nicolás Gutiérrez intentó conversar con la sindicada, pero aparentemente no estaba en la vivienda y su esposo, Pedro, habló por ella.

"Nos dijo que ellos entienden lo que está pasando, que quieren comprar la casa, pero que no tienen los medios para hacerlo en este preciso instante", apuntó.

La respuesta de Alicia

Más tarde, Alicia envió un mensaje de WhatsApp al equipo del programa: "Mi marido me comentó que vino a mi domicilio en la mañana. Yo concuerdo con él en todo lo que le explicó. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decirle que este es un tema entre mis hermanos, lo cual ellos tienen claridad".

"Le pido por favor, no insistir ya que no daré ninguna declaración", cerró escuetamente.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Carmen Gloria Arroyo tomó la palabra ante el desinterés de Alicia y su marido por abandonar la propiedad y repartirla equitativamente entre los hermanos Marabolí.

"Hay acciones para dividir esa comunidad. Una de esas acciones es solicitarle al tribunal la liquidación de esta comunidad hereditaria. Cualquiera lo puede solicitar, cualquiera de los herederos y no necesita ni el acuerdo de otro ni necesita ser mayoría, basta que uno la solicite para que se realice la partición ante un tribunal civil", explicó.

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