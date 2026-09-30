"Ella no quería dejar herencia": Johanna responde a las acusaciones de robo por parte de Fresia
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, un equipo del programa logró contactarse con Johanna, quien se defendió de las acusaciones de Fresia.
Precisamente, Fresia llegó hasta Carmen Gloria: Fuerte y Claro para denunciar que una de las vecinas de su tía Eliana se había aprovechado de su avanzado deterioro mental y le había robado su hogar.
Ante esto, Johanna se defendió y expuso lo que ella sabía hasta la actualidad en relación a la venta de Eliana.
Johanna se defiende
"La compra y venta se hizo legalmente, como cualquier compra y venta. Como te digo, ella, no sé, las personas que salieron a buscar el dinero, no sé, yo ahí no me meto, pero a ella nadie la iba a hacer tonta", explicó.
Asimismo, afirmó que "ella no quería dejar herencia a nadie porque ellos (familia) no aparecieron", y que la decisión de ir a firmar a San Ramón no pasó por ella.
De inmediato, expresó que quizás esa decisión se tomó por pandemia y por el abogado que contrataron en dicha instancia, a quien tampoco conocía.
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