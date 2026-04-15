Insistente control de metales terminó a los gritos con Paty Cofré en Detrás del Muro

15 abr. 2026 - 12:30 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paty Cofré fue la protagonista de un divertido sketch ambientado en un aeropuerto.

La actriz interpretó a una pasajera que intentaba pasar por el control de aduanas con total amabilidad.

Sin embargo, el trabajador a cargo (Beto Espinoza) detecta que la mujer porta objetos metálicos en su cuerpo, por lo que le solicita dejarlos en un recipiente.

Detrás del Muro / Mega

Exhaustiva revisión de metales descontroló a Paty Cofré

Ante esto, el personaje de Cofré pasa reiteradas veces por el detector de metales, lo que termina desatando la furia del trabajador del aeropuerto, quien comienza a increparla.

La situación deja completamente desconcertada a la pasajera, que reacciona a los gritos mientras el funcionario continúa con sus reclamos.