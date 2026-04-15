Insistente control de metales terminó a los gritos con Paty Cofré en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paty Cofré fue la protagonista de un divertido sketch ambientado en un aeropuerto.
La actriz interpretó a una pasajera que intentaba pasar por el control de aduanas con total amabilidad.
Sin embargo, el trabajador a cargo (Beto Espinoza) detecta que la mujer porta objetos metálicos en su cuerpo, por lo que le solicita dejarlos en un recipiente.
Exhaustiva revisión de metales descontroló a Paty Cofré
Ante esto, el personaje de Cofré pasa reiteradas veces por el detector de metales, lo que termina desatando la furia del trabajador del aeropuerto, quien comienza a increparla.
La situación deja completamente desconcertada a la pasajera, que reacciona a los gritos mientras el funcionario continúa con sus reclamos.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores momentos
-
La abogada "Helhui" desató el caos al defender a particular cliente en el aeropuerto de Detrás del Muro
-
"Lo mejor del año": El chiste sobre ansiosos que provocó ataque de risa a Kike Morandé en Detrás del Muro
-
Paolita intentó esconderlo con extraña técnica: Miguelito es confiscado por aduanas en Detrás del Muro
-
"Levanto el muro": Rodrigo Villegas realiza una curiosa pausa activa en La Nueva Moneda
-
"Siempre quise morir en vivo": Último deseo de Rodrigo Villegas complicó a sus compañeros en Detrás del Muro
-
"Si quieres te...": El intenso coqueteo de Jean Philippe Cretton con Paolita en Detrás del Muro