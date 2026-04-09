El Internado - Capítulo 110: Agustina Pontoriero le declaró la guerra a Michelle Peint
En el capítulo 110 de El Internado, los participantes asistieron a la escuelita, donde realizaron pruebas y dictados que generaron diversos conflictos.
Michelle Peint tuvo que escribir una palabra compleja de la manera correcta y Agustina Pontoriero la corrigió, lo cual dio pie a una fuerte discusión.
Los problemas para la venezolana no cesaron y luego de presumirle su relación con Luis Mateucci a Akemi Nakamura, la mayoría de las mujeres se le fueron encima.
La cercanía de Arenita y Furia
Fran García-Huidobro le dio inicio a una nueva Asamblea del Fuego y como es de costumbre, varios de los participantes se enfrascaron en fuertes peleas.
Sin embargo, el punto positivo de la velada fue que Arenita se refirió a la reciente cercanía con Furia y el nuevo bando que están armando al interior de la casona.
Finalmente, Agustina Pontoriero y Michelle Peint se dijeron de todo, protagonizando una discusión de alto calibre.
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