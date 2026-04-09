"Soy la reina de Luis": Michelle Peint volvió a encender la polémica con declaración que desató burlas
En el capítulo 110 de El Internado, Michelle Peint lanzó un comentario que generó diversas reacciones entre las mujeres de la casona.
La guerra entre la venezolana y sus compañeras está declarada y las provocaciones de parte de ambos bandos continuaron luego de la actividad.
En un momento, la nueva participante ingresó a la casa y fue directamente al baño para arreglarse antes de la nueva Asamblea del Fuego.
El comentario de Michelle Peint
En ese instante, todas recordaron el comentario que hizo Michelle Peint sobre que "las lindas no pelean" y empezaron a molestarla, sobre todo Akemi Nakamura: "Llegó la linda, me encanta, no mi amor, es que a ti todo te queda bien. Arréglate donde tú te sientas más cómoda, si tú eres la reina".
La influencer entró en el juego y lanzó un comentario que prendió más fuego: "No, no soy la reina de El Internado, soy la reina de Luis (Mateucci). Me trata como una reina ¿No ven? Me lava el plato, me lleva desayuno a la cama".
Sin embargo, el único efecto que causó la joven en sus compañeras fueron burlas: "La reina 5".
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