Presentado por: Betano Falabella

"Soy la reina de Luis": Michelle Peint volvió a encender la polémica con declaración que desató burlas

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 110 de El Internado, Michelle Peint lanzó un comentario que generó diversas reacciones entre las mujeres de la casona.

La guerra entre la venezolana y sus compañeras está declarada y las provocaciones de parte de ambos bandos continuaron luego de la actividad. 

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En un momento, la nueva participante ingresó a la casa y fue directamente al baño para arreglarse antes de la nueva Asamblea del Fuego. 

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El comentario de Michelle Peint

En ese instante, todas recordaron el comentario que hizo Michelle Peint sobre que "las lindas no pelean" y empezaron a molestarla, sobre todo Akemi Nakamura: "Llegó la linda, me encanta, no mi amor, es que a ti todo te queda bien. Arréglate donde tú te sientas más cómoda, si tú eres la reina".

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La influencer entró en el juego y lanzó un comentario que prendió más fuego: "No, no soy la reina de El Internado, soy la reina de Luis (Mateucci). Me trata como una reina ¿No ven? Me lava el plato, me lleva desayuno a la cama". 

Sin embargo, el único efecto que causó la joven en sus compañeras fueron burlas: "La reina 5". 

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