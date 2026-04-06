El Internado - Capítulo 107: La ira de Akemi Nakamura tras quedar amenazada

06 abr. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 107 de El Internado, cuatro participantes de cada equipo tuvieron que enfrentarse en una nueva competencia de cocina.

La consigna fue cocinar un filete de vacuno con risotto de champiñones, mientras que uno de ellos debía sostener un carro que poco a poco era llenado con sandías, situación que provocó un reclamo de Fabio Agostini.

Los chefs evaluaron los platos y luego de que Luis Mateucci cometiera un error en la presentación y decidieron que los verdes eran los perdedores, por lo tanto, Akemi Nakamura quedó amenazada.

El primer conflicto de Luis Mateucci con Michelle Peint

Tras lo anterior, Akemi Nakamura disparó contra Luis Mateucci y Michelle Peint, pues aseguró que ellos habían tenido un peor desempeño inferior al de ella.

También, Tom Brusse y Camila Nash conversaron sobre Fran García-Huidobro y recordaron la relación que la influencer tuvo con Julio César Rodríguez.

Finalmente, Michelle Peint y Luis Mateucci hablaron sobre la fiesta que se vendrá en la noche y tuvieron una pequeña discusión sobre los límites.