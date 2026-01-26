Presentado por: Wom Betano Falabella

"Me sirves una mier... de plato": Luis Mateucci desató enojo de Pablo Albuerne en plena prueba

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 63 de El Internado, Luis Mateucci presentó su platillo para poder salvarse de ser el próximo amenazado. 

Recordemos que todos los participantes del equipo verde, menos Akemi Nakamura pues ya estaba nominada, tuvieron que enfrentarse en el desafío culinario.

La consigna era preparar un poke bowl, el cual contenía pescado laminado, arroz, palta, lechuga y algunas verduras encurtidas. 

Luis Mateucci decepcionó

Terminado el tiempo, Luis Mateucci presentó su plato y recibió la crítica de Pablo Albuerne: "El pescado está muy bueno, eso si, si sigues haciendo esta aberración, te vas a quedar atrás, cuando realmente en la cocina has mejorado muchísimo".

El argentino quiso hacerse el chistoso y respondió: "Pasa que cuando logro llegar al punto máximo, saco lo mejor de mí". 

Al chef español no le gustó para nada las palabras del participante y lo reprendió fuertemente: "Tienes cosas que has mejorado muchísimo y sigues tirando por tu camino. Es la segunda vez, a la tercera yo me encargo de que si me sirves una mier... de plato como esta, directamente te vayas". 

