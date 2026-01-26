Presentado por: Wom Betano Falabella

"Él es distinto...": Blu Dumay cierra las puertas a su relación con Efrén Reyero en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 64 de El Internado, Blu Dumay confesó a Camila Nash que ya no existen razones, ni opciones para retomar su relación con Efrén Reyero. 

Todo partió cuando Luis Mateucci insistió en que quizás podía comenzar algo con Fabio Agostini, para luego pasar a la zona WOM donde habló con Camila Nash sobre todo lo que había pasado en el último tiempo. 

Blu Dumay cierra las puertas a Efrén Reyero

Precisamente, Nash comentó a Blu que ya no se estaban "pescando", ni tomando en cuenta, por lo que no veía mucho futuro a esa relación. 

Ante esto, Dumay explicó que "por eso, por eso, pa qué (sic). No somos tan compatibles siento, como que él es distinto, como que está en otra parada, yo quizás también estoy en otra parada y en este momento de encierro no estoy para complacer a nadie".

Blu Dumay
El Internado / MEGA

"No quiero estar pendiente de nadie más como que de mí, de pasarla bien y reírme, como que sentía que me estaba achacando", expresó, y recalcó que ya lo intentaron una vez, pero no se dio. 

