Amigos de Milo González pusieron en marcha malvado plan para amenazarla en la Asamblea del Fuego

27 en. 2026 - 23:39 hrs.

En el capítulo 65 de El Internado, algunos de los participantes armaron un plan para votar contra Milo González en la Asamblea del Fuego.

Todo comenzó cuando Efrén Reyero le contó a Fabio Agostini cómo eran los bandos en la casa y en ese momento, Tom Brusse les dijo que en esta ocasión no iban a ir por Otakin en el cara a cara, sino que por la trasandina.

El recién ingresado participante estuvo de acuerdo con la elección, ya que él no tenía nada que perder: "Me la suda".

El Internado

¿Cómo reaccionará Milo González?

Unos minutos después, Laura Bozzo, Tom Brusse y Camila Nash se juntaron en el patio y hablaron sobre el tema.

La influencer les dejó claro a sus compañeros que tenían que hacer todo con cuidado, ya que si Adrián Pedraja o Arenita se enteraban, iba a arder troya.

Con todo claro, la abogada se unió al plan pues aseguró que Milo González le había hecho unas cuantas.