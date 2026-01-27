Presentado por: Wom Betano Falabella

Amigos de Milo González pusieron en marcha malvado plan para amenazarla en la Asamblea del Fuego

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 65 de El Internado, algunos de los participantes armaron un plan para votar contra Milo González en la Asamblea del Fuego.

Todo comenzó cuando Efrén Reyero le contó a Fabio Agostini cómo eran los bandos en la casa y en ese momento, Tom Brusse les dijo que en esta ocasión no iban a ir por Otakin en el cara a cara, sino que por la trasandina. 

El recién ingresado participante estuvo de acuerdo con la elección, ya que él no tenía nada que perder: "Me la suda". 

¿Cómo reaccionará Milo González?

Unos minutos después, Laura Bozzo, Tom Brusse y Camila Nash se juntaron en el patio y hablaron sobre el tema. 

La influencer les dejó claro a sus compañeros que tenían que hacer todo con cuidado, ya que si Adrián Pedraja o Arenita se enteraban, iba a arder troya.

Con todo claro, la abogada se unió al plan pues aseguró que Milo González le había hecho unas cuantas. 

