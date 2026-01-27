"Me levanto pensando qué hago acá": Milo González expresó estar deprimida y cansada del encierro

27 en. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 65 de El Internado, Milo González se atrevió a sincerarse con sus amigos más cercanos sobre cómo se está sintiendo en el encierro.

"Estoy hace varios días como con una sensación de depresión, de que me levanto pensando qué hago acá, con miedo, tengo mucho miedo, estoy cansada", expresó.

Por su parte, Camila Nash le bajó el perfil a la situación: "Pégate una buena ca..., deja de hue... libera energías y goza y con el medio mino más encima, yo creo que tienes una conversación de contradicciones dentro tuyo que te tiene trancada, la duda te congela".

Milo González le respondió a Camila Nash

Tras lo anterior, Camila Nash aseguró que ella era la única que tenía permitido sentirse deprimida por las cosas que le habían pasado.

Sin embargo, Milo González le dijo los ataques del otro equipo la tenían bastante abrumada y la influencer volvió a minimizar sus sentimientos.

Pese a que se sentía triste, la argentina igualmente le respondió a su compañera: "Vos no me vas a decir a mí cómo sentirme y qué me hace bien. A vos el reality te funciona, a mí no, me di cuenta que no puedo con esto ¿No te diste cuenta que hace cinco días que no paro de llorar? Tú eres más fuerte que yo, no me puedes decir que no es para tanto, me encantaría sentirme bien, pero no puedo, no me siento bien".