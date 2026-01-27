Les hizo sentida petición a los famosos: Así fue la entretenida llegada de Fernando Godoy a El Internado

27 en. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 66 de El Internado, se abrieron las compuertas de la casona y de pronto, ingresó Fernando Godoy con una misteriosa mochila.

Blu Dumay lo reconoció de inmediato y les contó a sus compañeros que él era el actor de Casado con Hijos y lo saludaron de forma cariñosa.

Luego, el actor les pidió a los "cocinantes" que se juntaran en el living, para poder presentarse de mejor manera ante todos.

El Internado

El tierno comentario de Fernando Godoy

Un poco nervioso, Fernando Godoy les contó a los participantes quién era: "Soy actor, trabajo en el canal hace bastantes años, en televisión también, es primera vez que participo en un proyecto como este".

Finalmente, el intérprete les hizo una sentida petición a los famosos: "Los encuentro súper valientes, los he estado viendo por televisión, son un grupo que tienen buenas energías, obviamente diferencias, yo soy súper sensible, no sirvo mucho para eso, si ustedes se ponen a pelear, yo me voy a poner a llorar".