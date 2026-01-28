"Va a haber problemas": Laura Bozzo estuvo a punto de contarle a Milo González del complot contra ella
En el capítulo 66 de El Internado, la tensión en la casona estuvo a punto de llegar al límite, horas antes de la Asamblea del Fuego.
Milo González comenzó a sospechar que algunos de sus compañeros se estaban poniendo de acuerdo y le preguntó a Laura Bozzo qué sabía.
La abogada estuvo a punto de decirle a su amiga que iban por ella, pero reculó y le hizo una advertencia camuflada: "Va a haber problemas, es todo lo que puedo decir, yo te amo, no puedo decir nada más, puede ser con Blu, puede ser con quien sea".
La advertencia de Laura Bozzo
Blu Dumay, quien también estaba presente, dijo que no tenía miedo a que la nominaran y Laura Bozzo le aseguró que ella no era el blanco.
En ese momento, Milo González empezó a contar los votos del bando contrario y los del suyo, sin saber que estaba bastante equivocada.
La abogada escuchó que su amiga creía que el voto de Camila Nash estaba seguro y lo puso en duda: "Aquí no existe la amistad, en un reality no existe, te lo digo por que sé".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Fernando Solabarrieta sorprendió a sus compañeros con su talento como relator deportivo
-
¿Será cierto? Adrián Pedraja aseguró que si es eliminado esperará a Milo González afuera
-
Otakin fue víctima de graciosa broma de Luis Mateucci
-
¡Demostraron su talento! Los participantes de El Internado se lucieron actuando como Casado con Hijos
-
Efrén Reyero le aconsejó a Fabio Agostini acercarse a Blu Dumay por una inesperada razón
-
Les hizo sentida petición a los famosos: Así fue la entretenida llegada de Fernando Godoy a El Internado