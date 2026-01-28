"Va a haber problemas": Laura Bozzo estuvo a punto de contarle a Milo González del complot contra ella

28 en. 2026 - 23:34 hrs.

En el capítulo 66 de El Internado, la tensión en la casona estuvo a punto de llegar al límite, horas antes de la Asamblea del Fuego.

Milo González comenzó a sospechar que algunos de sus compañeros se estaban poniendo de acuerdo y le preguntó a Laura Bozzo qué sabía.

La abogada estuvo a punto de decirle a su amiga que iban por ella, pero reculó y le hizo una advertencia camuflada: "Va a haber problemas, es todo lo que puedo decir, yo te amo, no puedo decir nada más, puede ser con Blu, puede ser con quien sea".

El Internado

La advertencia de Laura Bozzo

Blu Dumay, quien también estaba presente, dijo que no tenía miedo a que la nominaran y Laura Bozzo le aseguró que ella no era el blanco.

En ese momento, Milo González empezó a contar los votos del bando contrario y los del suyo, sin saber que estaba bastante equivocada.

La abogada escuchó que su amiga creía que el voto de Camila Nash estaba seguro y lo puso en duda: "Aquí no existe la amistad, en un reality no existe, te lo digo por que sé".