Efrén Reyero le aconsejó a Fabio Agostini acercarse a Blu Dumay por una inesperada razón

28 en. 2026 - 23:42 hrs.

En el capítulo 66 de El Internado, Efrén Reyero tuvo una interesante conversación con Fabio Agostini sobre Blu Dumay.

El recién llegado demostró interés en la influencer y rápidamente, él le dijo que iba a estar complicado seducirla: "No, olvídate, ahí no entra y no va a entrar porque ella es como su familia, lo que ve aquí, no se qué, te dirá, le da como mucha vergüenza, a lo mejor le vas a hacer un striptease, se te quita, para conocerla afuera es de pu... madre, pero acá...".

Pese a lo anterior, el español comentó que estaba dispuesto a conversar con todos los participantes para conocerlos.

El Internado

La petición de Efrén Reyero

En ese momento, Efrén Reyero lanzó un inesperado comentario sobre el potencial coqueteo de su amigo con su exconquista: "A mí me viene de pu... madre que tú le hables a ella, por si entran las nuevas".

"Yo puedo hablar y todo, pero si ella no arranca, no", agregó Fabio Agostini.