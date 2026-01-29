¡Demostraron su talento! Los participantes de El Internado se lucieron actuando como Casado con Hijos
En el capítulo 66 de El Internado, Fernando Godoy llegó a la casona con una entretenida actividad de actuación que él conocía muy bien.
El actor les contó a los participantes que tenían que recrear diferentes escenas de Casado con Hijos, en distintas duplas o grupos.
Todos se mostraron muy entusiasmados de participar y de inmediato empezaron a ensayar sus líneas, con los consejos del destacado intérprete.
¿Quién ganó el reto de actuación en El Internado?
Luego de practicar, los famosos se dispusieron a mostrar su talento e increíblemente, provocaron situaciones muy graciosas.
Sin embargo, Fernando Godoy escogió como los ganadores al grupo compuesto por Efrén Reyero, Fabio Agostini, Furia y Agustina Pontoriero: "Por un tema de ritmo, de oreja y de que se pudieron respetar los espacios, fue el ritmo correcto de una escena de comedia".
