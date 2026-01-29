Otakin fue víctima de graciosa broma de Luis Mateucci

29 en. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 66 de El Internado, comenzó a correr el rumor de que alguien había robado uno de los premios entregados en una actividad.

Varias de las mujeres comentaron la situación y Furia tuvo la idea de revisar todo hasta que aparecieran las cosas robadas.

En ese momento, Otakin, dueño del vino perdido, salió a contar lo que había pasado y Efrén Reyero le dijo que quizás alguien le había hecho una broma.

Otakin descubrió a Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateuci le dijo a Otakin que lo más probable era que Efrén Reyero le haya sacado el vino y lo incitó a buscar entre sus cosas.

Sin embargo, el creador de contenido no quiso meterse en cosas personales y armó un plan con su amigo para que nadie los descubriera.

Pero, el influencer no se esperaba que el argentino era quien estaba detrás de todo y cuando encontró el vino en la cama del español, descubrió toda la historia.