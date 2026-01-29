¿Será cierto? Adrián Pedraja aseguró que si es eliminado esperará a Milo González afuera
En el capítulo 66 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una inesperada pregunta a Adrián Pedraja y él sorprendió con su respuesta.
Todo ocurrió en la antesala de la Asamblea del Fuego, momento en el que la animadora les pregunta a los participantes sobre lo que le ha pasado en la semana.
En esa línea, es que la actriz le consultó al actor qué haría con su relación amorosa si resulta ser el próximo eliminado.
La respuesta de Adrián Pedraja
En primera instancia, Adrián Pedraja aseguró que no había forma en la que él saliera del encierro: "Es imposible, no me voy de aquí".
Pero luego se puso en el supuesto escenario y contó qué haría: "A Milo la espero afuera obviamente, ya le avisaré dónde".
