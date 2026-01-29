Fernando Solabarrieta sorprendió a sus compañeros con su talento como relator deportivo
En el capítulo 66 de El Internado, Fran García-Huidobro le pidió a Fernando Solabarrieta que le contara todo lo que había pasado después del cambio de equipos y él sorprendió con un gracioso relato.
Tan solo unos minutos le bastaron al participante para ponerse en la piel del relator y comenzó a revelar todos los secretos.
"Empieza el segundo tiempo, las cosas empiezan a modificarse y también aparecen nuevos jugadores, cambio en el equipo, aparece un jugador, parece que es defensor pero no, es atacante, goleador, 1.93, puro músculo, Fabio Agostini está en la cancha", lanzó.
El gracioso relato de Fernando Solabarrieta
Luego, Fernando Solabarrieta mencionó la llegada de Berta Lasala y también la disputa amorosa entre Luis Mateucci y Tom Brusse por Camila Nash.
Ninguno de los famosos pudo contener la risa ante la performance del periodista y cuando terminó, lo aplaudieron, destacando su talento en el relato deportivo.
