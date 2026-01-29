"Qué patéticas...": Laura Bozzo destrozó a Akemi Nakamura por agradecer protección de Luis Mateucci
En el capítulo 67 de El Internado, fue el turno de votar de Akemi Nakamura, pero antes, hizo una especial mención a Luis Mateucci.
"Para agradecerle por darnos la oportunidad de conocernos un poco más y también sentirme un poco protegida por él", expresó la modelo.
Sin embargo, el romántico discurso no pudo terminar, ya que fue interrumpido por una furiosa Laura Bozzo: "Qué patéticas las mujeres que necesitan estar protegidas por el amor de Dios. 35 años de 'Laura en América' para escuchar semejantes pendejadas. Las mujeres no necesitamos que nadie nos proteja, tú no eres colombiana, no ofendas a Shakira".
La defensa de Akemi Nakamura
Pese a las críticas, Akemi Nakamura defendió du mención y le respondió a su compañera: "No me hables ni de Colombia ni de Japón, dime las cosas a mí porque yo tengo mi personalidad definida ¿Shakira qué tiene que ver en esto?".
Laura Bozzo siguió su descargo y expresó que la modelo era "segundo plato" de Tom Brusse y de Luis Mateucci.
Finalmente, el cantante argentino quiso poner paños fríos a la situación y aseguró que su compañera solo estaba disfrutando de su estadía en El Internado.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Incluyó a Berta Lasala: La estrategia de Luis Mateucci para hacer enojar a Laura Bozzo
-
Mateucci dijo que Jorge Valdivia quería estar con Dani Aránguiz, Cony Capelli y Maite Orsini al mismo tiempo
-
"Fuiste muy importante": El emotivo momento entre Milo González y Adrián Pedraja que sonó como despedida
-
Laura Bozzo explotó contra quienes votaron por Milo González: "Una traición que me parece horrible"
-
Milo González fue traicionada por sus mejores amigos en la Asamblea del Fuego
-
"Medio tontito": Fabio Agostini arremetió contra Adrián Pedraja y cuestionó su relación con Milo González