Milo González fue traicionada por sus mejores amigos en la Asamblea del Fuego

29 en. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 67 de El Internado, la nueva Asamblea del Fuego estuvo marcada por una traición que Milo González no se esperaba.

Camila Nash fue la primera en votar por ella y entregó sus razones: "Siento que tu cabeza está afuera, con tu imagen, con tu marca, con tus futuros proyectos, no estás acá. Creo que quizás en un duelo vas a valorar tu lugar acá".

La argentina se retiró sin defenderse y cuando Fran García-Huidobro le preguntó si estaba bien, rompió en llanto: "Me parece una chotada la actitud de Camila, es de las personas en las que más confiaba acá adentro, al mediodía me sentí mal, le conté. Que me haga esto me parece un puñal por la espalda".

El Internado

Tom Brusse y Efrén Reyero también optaron por Milo González

Tras lo anterior, fue el turno de Tom Brusse, quien aseguró que era la amenaza más complicada y eligió a su amiga: "Te quiero mucho, pero aquí ya llevamos unas semanas, te veo apagada, no te veo bien, también veo a Adrián muy apagado".

Milo González intentó ser fuerte y le preguntó al marroquí por qué su forma de ayudarla era amenazándola y no dándole un consejo.

Finalmente, Efrén Reyero también votó por la influencer: "He estado estos días hablando con Adrián y creo que está bastante mal".