Laura Bozzo explotó contra quienes votaron por Milo González: "Una traición que me parece horrible"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 67 de El Internado, el plan para amenazar a Milo González en la Asamblea del Fuego generó diversas reacciones.

Quien más se enojó fue Laura Bozzo, quien se mostró sorprendida por la poca lealtad entre sus compañeros: "He estado en cuatro realities, nunca he sentido lo que he sentido el día de hoy, yo soy frontal, voy directo, pero nunca, en mi pu... vida he atacado por atrás".

"Me parece repugnante lo que ha pasado, siento que estoy en un lugar donde yo no debo estar, una traición que me parece horrible, se lo digo a Efrén, a Tom, a Camila, a todos los que han manejado esto", expresó furiosa.

La decisión de Laura Bozzo

Cabe destacar que Laura Bozzo sabía que algunos participantes iban a actuar así: "Ayer me hice la boluda cuando escuché esta historia".

La decepción de la animadora fue tal, que aseguró que dejaba de pertener al equipo rojo: "Hoy ya no tengo bandos, no puedo con esto, nunca en mi vida he podido". 

