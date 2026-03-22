"Insoportable este pendej...": Furia se enoja y trata mal a Otakin por culpa de Tom Brusse y Efrén Reyero

22 mar. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 98 de El Internado, Tom Brusse y Efrén Reyero se encargan de enemistar a Otakin y Furia, quienes mantenían un fuerte vínculo al interior del encierro.

Y es que, tras la discusión entre Fabio Agostini, Furia y Luis Mateucci, el marroquí recuerda a Otakin lo que dijo durante la tarde cuando se le preguntó por sus cuatro finalistas.

Otakin le pide a Furia que escuche esto, y es en ese momento cuando Efrén Reyero dice que Otakin dejó como finalistas a él mismo, Mateucci y Arenita. Esto fue inmediatamente rebatido por el influencer nacional, quien aseguró que había dicho Furia.

Furia se aburre de Otakin

"Sabía, sabía, sabía", repite una y otra vez Furia ante las afirmaciones de Efrén y Tom Brusse. Sin embargo, las cámaras muestran lo contrario, y es que Otakin respondió que sus cuatro finalistas, incluido él, eran Mateucci, Furia y Efrén.

"Si tú me dices elige ocho finalistas, dejo a Agustina adentro; si no, no", se escucha decir a Otakin en la grabación e incluso Efrén menciona que esto es muy honesto de su parte.

Y aunque la situación había quedado ahí, todo cambió en la prueba de la cocina cuando Furia y Otakin formaron equipo y el chileno se intentó acercar a ella diciendo: "Tú eres mi apoyo emocional, Furia, tú no entiendes".

El Internado / MEGA

Esto hizo que la argentina explotara y lo tratara de estúpido y le pidió que la dejara de molestar. "Es insoportable, loco, insoportable este pendejo", cierra.