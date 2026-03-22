"No respetan, no los respeto": Arenita cobra venganza contra sus compañeros por ruidos molestos

22 mar. 2026 - 23:38 hrs.

En el capítulo 98 de El Internado, Arenita cobró venganza por todo el escándalo que se cometió la noche anterior entre Furia, Luis Mateucci, Fabio Agostini y Adrián Pedraja.

Precisamente, la noche previa se desató la pelea de Furia con Luis Mateucci y Fabio Agostini, situación que mantuvo despierto al resto de sus compañeros durante gran parte de la noche.

Por lo mismo, al despertar por la mañana, Arenita tomó dos tapas de olla y las comenzó a hacer sonar para despertar a los involucrados en los ruidos nocturnos.

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Arenita cobra venganza

"A levantarse, con ánimo, les gustó joder, a levantarse", cantaba Arenita, mientras hacía sonar las tapas, y agregó: "Se duerme de noche y se levanta de día".

"No me dejaron dormir; ahora no los dejo dormir a ustedes. No respetan, no los respeto, simple", cerró enojada la influencer.