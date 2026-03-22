Presentado por: Betano Falabella

"No respetan, no los respeto": Arenita cobra venganza contra sus compañeros por ruidos molestos

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 98 de El Internado, Arenita cobró venganza por todo el escándalo que se cometió la noche anterior entre Furia, Luis Mateucci, Fabio Agostini y Adrián Pedraja

Precisamente, la noche previa se desató la pelea de Furia con Luis Mateucci y Fabio Agostini, situación que mantuvo despierto al resto de sus compañeros durante gran parte de la noche. 

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Por lo mismo, al despertar por la mañana, Arenita tomó dos tapas de olla y las comenzó a hacer sonar para despertar a los involucrados en los ruidos nocturnos. 

Arenita
El Internado / MEGA

Arenita cobra venganza

"A levantarse, con ánimo, les gustó joder, a levantarse", cantaba Arenita, mientras hacía sonar las tapas, y agregó: "Se duerme de noche y se levanta de día".

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"No me dejaron dormir; ahora no los dejo dormir a ustedes. No respetan, no los respeto, simple", cerró enojada la influencer. 

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