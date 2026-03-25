Presentado por: Betano Falabella

La inesperada alianza entre Furia y Arenita para hacer caer a Luis Mateucci en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 100 de El Internado, Arenita se acercó a Furia para crear un pacto de no agresión y fijar como objetivo a Luis Mateucci.

Y es que la exreina pokemona y la argentina nunca se han llevado bien, pero tras el conflicto entre Furia y Luis Mateucci, la integrante del equipo rojo vio una oportunidad para formar una alianza. 

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"Oye Furia, yo sé que nosotros no hemos sido amigas, ni nada, pero en el último tiempo no hemos tenido mala onda. Nos hemos llevado re bien, convivencia en la casa y todo. ¿Te parece que pudiéramos, quizás, hacer una tregua y apoyarte con este cabrón?", pregunta Arenita

Arenita y Furia
El Internado / MEGA

Arenita y Furia hacen un pacto

"Sí, obvio", respondió Furia, a lo que Arenita afirmó que a ella lo tiene podrido por el tema de Akemi y la falta de respeto hacia la colombiana. 

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Al mismo tiempo, Fabio Agostini intentó decir que Tom Brusse se hace el que la apoya, pero la apuñala por la espalda, lo mismo que Otakin

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