Presentado por: Betano Falabella

Arenita acusó a Tom Brusse de hacer un "golpe de Estado" en El Internado: Eligió solo a la nueva capitana

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 100 de El Internado, Arenita se enojó con Tom Brusse y lo acusó de cometer un "golpe de Estado" en el equipo rojo. 

Y es que previamente, Arenita, Blu Dumay, Fabio Agostini y Kari Belén habían acordado que la Kari sería la nueva capitana del equipo rojo. Sin embargo, Tom Brusse, quien tomó las riendas del equipo tras la renuncia de Laura, quiso que Agustina Pontoriero fuera la próxima líder. 

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Por lo mismo, cuando Tonka Tomicic preguntó a Tom por la nueva capitana, y él menciona a Agustina, el resto del equipo rojo explotó alegando traición. 

Arenita
El Internado / MEGA

Arenita está muy enojada 

"Tom hizo un golpe de Estado y tomó el poder, y se pasó por cualquier parte la decisión y eligió a la Agustina", acusó Arenita, mientras que Kari Belén afirmó que es una "falta de respeto". 

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Arenita recalcó que el equipo en general había elegido a Kari Belén, pero "si él quiere jugar de esa manera está bien", mientras que Tom explicó que esto se debía a una decisión por la cocina y experiencia en El Internado

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