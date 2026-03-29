"Estoy celosa": Confesión de Agustina Pontoriero sobre Luis Mateucci y Otakin genera tensión con Michell Peint

29 mar. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 103 de El Internado, Agustina Pontoriero admitió sentir celos con Luis Mateucci y Otakin, debido a la cercanía que han presentado con Michelle Peint.

Todo ocurrió cuando el modelo argentino le consultó por los motivos para enviar a la competencia individual a la recién ingresada al encierro, quien también entregó sus diferencias.

Agustina Pontoriero reconoce celos

Sin rodeos, Agustina afirmó sentir celos. "Estoy celosa, pero él ya lo sabe. Yo soy amiga celosa, ¿qué quieres que le haga? Es celos de amiga", expresó.

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La sinceridad de la argentina no gustó en Michelle, por lo que entraron en un pequeño intercambio de palabras.

"A Otakin también te le metiste en la cama y yo no digo nada. Si te quiero atacar, te ataco y no lo estoy haciendo. No me busques", respondió Agustina.