Presentado por: Betano Falabella

Furia movió la ruleta y desató el caos: Participantes debieron cocinar en un tanque de agua con hielo

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 103 de El Internado, los participantes debieron enfrentar una extrema competencia individual para no ser nominados.

En esta ocasión fueron Tom Brusse, Agustina Pontoriero, Blu Dumay, Kari Belén, del equipo rojo, y Michelle Peint, del equipo verde, quienes tuvieron la difícil misión de preparar un ratatouille en agua con hielo.

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Ruleta y exigencia marcan competencia individual

No obstante, en esta oportunidad se incorporó una ruleta que podría ayudar o perjudicar a los participantes. La encargada de decir qué sucedía era Furia, capitana de los verdes.

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Cada 10 minutos, la argentina giró la ruleta para dar beneficios o maldiciones a sus compañeros de encierro.

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Finalmente, Furia castigó a Michelle y Kari con 5 minutos menos para cocinar, y le dio beneficios a Tom, Agustina y Blu.

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