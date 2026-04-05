"Qué casualidad": Fabio Agostini acusó desventaja en difícil prueba de cocina y producción intervino
En el capítulo 107 de El Internado, Fabio Agostini realizó un reclamo a la producción en plena prueba de cocina, luego de sentirse en desventaja.
Todo ocurrió en la competencia "En la puerta del horno", donde tres integrantes de cada equipo debían cocinar, mientras el cuarto tenía que sostener un carro que se iba llenando con sandías.
Cuando ya habían pasado varios minutos de iniciado el desafío, Fran García-Huidobro pidió a los técnicos que agregaran 10 frutas más para que todo se hiciera más difícil.
Las dudas de Fabio
Justo en ese momento, Fabio Agostini se percató de que algo estaba ocurriendo y los estaba perjudicando como equipo: "Se está chorreando toda la sandía, las voy a pisar y me voy a resbalar, el de él está seco, qué casualidad que las mías están rajadas".
Luis Mateucci, quien estaba cumpliendo el mismo rol que su compañero, criticó su actitud: "Es un hue... una vez más Fabio se enoja y mete una excusa".
Finalmente, la producción decidió tomar cartas en el asunto y de inmediato fueron a limpiar el piso para que el español pudiera seguir compitiendo.
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