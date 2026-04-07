"Le chupaste todo": El reclamo de Luis Mateucci que Michelle Peint no le dio importancia

07 abr. 2026 - 00:32 hrs.

En el capítulo 108 de El Internado, Luis Mateucci le dejó muy claro a Michelle Peint que estaba molesto por una situación ocurrida en la pijamada.

Resulta que el juego de "la botellita" dictó que la venezolana le diera un beso a Adrián Pedraja y ella decidió hacerlo en la frente, luego de recorrer su cuerpo coquetamente.

Finalizada la dinámica, el argentino le dijo a la joven que le había molestado la situación: "Lo chupaste todo, la frente las pelotas, le chupaste todo el abdomen que no tiene, le chupaste todo".

El Internado

Michelle Peint no entró en el juego de Luis Mateucci

Michelle Peint intentó hacer las paces con el argentino y se aproximó para darle un beso, pero él se negó: "Yo hice también un juego, pero me pidieron un beso en la boca y no se lo di".

La excusa no fue válida para la venezolana y aseguró que los dos habían hecho lo mismo, pero el argentino volvió al ataque y le reclamó por haber mostrado más de la cuenta.

Finalmente, la joven se aburrió de la escena de celos de su compañero y decidió dejarlo solo: "Salud, ojey, adiós".