Agustina Pontoriero tomó decisión que complicará al equipo verde en la competencia física

16 abr. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 114 de El Internado, los equipos tuvieron que enfrentarse en una graciosa competencia en la chacra, que terminó con una decisión trascendental.

Los participantes tenían que responder preguntas sobre cultura general y para poder entregar su respuesta, tenían que prender una luz que estaba rodeada de cactus con muchas espinas.

Luego de varios rounds, los ganadores fueron los rojos y Agustina Pontoriero como capitana, tuvo que realizar una acción inesperada.

El Internado

El veredicto de Agustina Pontoriero

Joaquín Méndez le pidió a la trasandina que pasara al frente y le explicó lo que iba a pasar: "Va a poder elegir a un hombre y a una mujer del equipo contrario para poder bloquearlos en la competencia física por equipos".

Varios de los participantes se complicaron y Agustina Pontoriero fue bastante clara: "La primera persona es Mateucci, porque no le duele nada como a Adrián".

Posteriormente, eligió a la mujer: "Voy a sacar a Camila (Nash) porque es bastante ágil, Furia disfruta bastante de las competencias físicas".