"Ella antes venía con maldad": Tom Brusse evidenció a Akemi Nakamura frente a todos y cuestionó su "broma"

21 abr. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 117 de El Internado, Tom Brusse hizo una aclaración frente a sus compañeros sobre el conflicto que tuvo con Akemi Nakamura.

Antes de comenzar la actividad en la chacra, el marroquí le pidió a Joaquín Méndez unos minutos y alzó la voz: "Al parecer, hay una persona aquí que ayer dijo que yo era violento, que le pegué, que le hice daño. Me gustaría ver lo que le hice, ella me tiró una copa, entonces por autodefensa le quité la copa, ella antes venía con maldad, me miraba raro".

Al consultar a la colombiana sobre la situación, ella se hizo la desentendida: "Joaquín ¿Vos viste eso? No. Es que no pasó nada, te lo estás inventando todo".

El Internado

Camila Nash se involucró en el conflicto

Tras lo anterior, Tom Brusse aseguró que Akemi Nakamura había dicho que tenía moretones en la mano y Joaquín Méndez le preguntó directamente por qué le había tirado la copa: "Era como una charla, como 'ay perdón', algo gracioso, yo asumo que mi chiste fue pasado, pero no solo me hizo así con la copa, iba a venir a pegarme".

En ese momento, Camila Nash entregó su punto de vista y criticó a su compañera: "Es de estas típicas minas que inventan cosas de los hombres, peligrosa".

Sin embargo, la modelo japonesa no se quedó en silencio y contestó: "Tú también inventas cosas, que yo manoseaba a Fernando, más peligrosa es usted mi amor. Usted es la peor arpía que yo he conocido en la historia de las telenovelas mexicanas".