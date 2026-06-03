"Me doy vergüenza": La furiosa reacción de Camila Nash contra Tom Brusse por el mensaje que acabó su relación

03 jun. 2026 - 00:23 hrs.

En el capítulo 146 de El Internado, Camila Nash ingresó a la casona y tuvo una fuerte discusión con Tom Brusse, luego de que él terminara su relación amorosa por un mensaje de audio.

La influencer no volvió sola, pues Fabio Agostini también llegó a darle apoyo a Blu Dumay y tuvieron un tierno reencuentro.

Sin embargo, para la chilena y el marroquí todo fue bastante tenso y ella arremetió rápidamente: "¿Qué es ese audio de mier...?".

El Internado

La explicación de Tom Brusse

Tras lo anterior, Tom Brusse le pidió a Camila Nash que fueran a hablar afuera y le explicó: "Estaba súper estresado, dije 'la voy a cag...' y me asusté, dije que si pasaba algo afuera o aquí, mejor que esté solo".

"Me das vergüenza, me doy vergüenza yo de creerte ¿Qué presión, cómo no tienes los huevos para manejar la presión, eres un niño o qué?", replicó la creadora de contenido.

La creadora de contenido continuó en su descargo y él se aburrió de los reproches y le dijo que mejor se fuera con Luis Mateucci.