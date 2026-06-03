"Me doy vergüenza": La furiosa reacción de Camila Nash contra Tom Brusse por el mensaje que acabó su relación
En el capítulo 146 de El Internado, Camila Nash ingresó a la casona y tuvo una fuerte discusión con Tom Brusse, luego de que él terminara su relación amorosa por un mensaje de audio.
La influencer no volvió sola, pues Fabio Agostini también llegó a darle apoyo a Blu Dumay y tuvieron un tierno reencuentro.
Sin embargo, para la chilena y el marroquí todo fue bastante tenso y ella arremetió rápidamente: "¿Qué es ese audio de mier...?".
La explicación de Tom Brusse
Tras lo anterior, Tom Brusse le pidió a Camila Nash que fueran a hablar afuera y le explicó: "Estaba súper estresado, dije 'la voy a cag...' y me asusté, dije que si pasaba algo afuera o aquí, mejor que esté solo".
"Me das vergüenza, me doy vergüenza yo de creerte ¿Qué presión, cómo no tienes los huevos para manejar la presión, eres un niño o qué?", replicó la creadora de contenido.
La creadora de contenido continuó en su descargo y él se aburrió de los reproches y le dijo que mejor se fuera con Luis Mateucci.
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