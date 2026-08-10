Huellas por Chile - Capítulo 9: Rubén, el "perro constructor" y los nuevos espacios pet friendly

10 ag. 2026 - 12:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Huellas por Chile, Gianella Marengo recorrió distintos lugares para conocer cómo las mascotas se han convertido en parte fundamental de la vida cotidiana de sus familias. Desde espacios de trabajo hasta restaurantes y hoteles, el programa mostró una tendencia que cada vez toma más fuerza: vivir experiencias junto a los animales de compañía.

Uno de los casos más llamativos fue el de Rubén, un particular “perro constructor” que acompaña diariamente a su dueño, Cristóbal, en sus trabajos de remodelación. Entre bromas y supervisiones, Gianella conoció esta especial dupla y descubrió cómo la presencia de Rubén se ha transformado en parte de la rutina laboral, siempre considerando las condiciones de seguridad y convivencia.

El recorrido también llegó hasta un reconocido restaurante pet friendly, donde Gianella y su perrita Mora disfrutaron de un almuerzo. La experiencia permitió abordar la importancia de la tenencia responsable y de respetar ciertas normas para que estos espacios puedan seguir recibiendo mascotas y sus familias de manera segura y agradable para todos.

La salud de los animales también tuvo un espacio importante en el capítulo. Junto a una veterinaria, Gianella recibió recomendaciones sobre posibles alergias, cuidados de las almohadillas y precauciones frente a productos químicos presentes en algunos pastos. Finalmente, la aventura continuó en un hotel de lujo que ofrece una experiencia especial para huéspedes que viajan con sus mascotas.

Así, Huellas por Chile evidenció cómo ha cambiado la relación entre las personas y sus animales de compañía. Restaurantes, hoteles e incluso lugares de trabajo comienzan a abrir sus puertas a las mascotas, reconociéndolas como parte de la familia, pero también poniendo sobre la mesa la responsabilidad de sus tutores para lograr una convivencia respetuosa.

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