Huellas por Chile - Capítulo 8: Gianella Marengo y Morita descubren el lado sustentable del mundo mascota

03 ag. 2026 - 15:45 hrs.

En un nuevo capítulo de Huellas por Chile, Gianella Marengo, junto a su inseparable perrita Morita, recorrió distintos emprendimientos que demuestran que el cuidado de las mascotas también puede ir de la mano con el cuidado del planeta. Desde camas fabricadas con neumáticos reciclados hasta accesorios creados con retazos de cuero, el episodio puso en valor la innovación sustentable.

Durante la ruta, conocieron a emprendedores que transforman materiales en desuso en productos funcionales y de diseño. Neumáticos abandonados en calles y vertederos clandestinos se convierten en cómodas camas para perros, mientras que el cartón reciclado da vida a resistentes rascadores para gatos, promoviendo el reciclaje y la economía circular.

Las mascotas necesitan cuidados diarios y controles preventivos

El capítulo también abordó la importancia del bienestar animal desde la prevención. Morita visitó una consulta veterinaria donde especialistas entregaron recomendaciones sobre salud bucal, destacando la importancia del cepillado diario, los snacks adecuados y los controles preventivos para mantener una buena calidad de vida en las mascotas.

Otra de las historias fue la de un emprendimiento que reutiliza retazos de cuero para crear llaveros personalizados inspirados en mascotas. Cada pieza es elaborada a mano y busca rescatar la identidad de cada animal, transformando residuos en recuerdos con un fuerte valor emocional.

Con este recorrido, Huellas por Chile reafirma que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. Apoyar proyectos sustentables, reutilizar materiales y elegir productos responsables son decisiones que benefician tanto a nuestras mascotas como al medio ambiente, demostrando que ambos cuidados pueden avanzar juntos.

Todo sobre Huellas por Chile