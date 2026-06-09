"No hay nada más lindo...": Daniel Valenzuela se emocionó al hablar de sus hijas y Huru Pardo tuvo lindo gesto
En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Hurubachi Pardo y Daniel Valenzuela protagonizaron una emotiva escena en la casona.
Todo comenzó luego de la competencia de parejas, cuando el locutor se paralizó en las alturas y no pudo terminar el circuito, arrastrando a Yamila Reyna a la zona de riesgo.
Tras lo anterior, Julio César Rodríguez le preguntó al comunicador cómo se sentía y él se emocionó bastante: "Me cuesta hablar, estoy en shock, primero pedirle perdón a Yami. Me da pena por mis hijas, uno quiere que lo vean digno, eso me revuelve un poco, me siento muy frustrado. Tenían toda la ilusión, me imagino que va a ser bien frustrante encontrarse con eso".
El gesto de Hurubachi Pardo
Ya en la casona, Hurubachi Pardo se acercó a Daniel Valenzuela y le dio palabras de ánimo, contándole su triste historia familiar.
"Te hablo del rol de hija, yo perdí a mi mamá hace unos meses, mañana se cumple un mes más de su fallecimiento y de verdad que como hija, no hay nada más lindo, más que ganes, que el sabes que lo estás haciendo por ellas. Quédate tranquilo", expresó la periodista entre lágrimas y luego, ambos se abrazaron cariñosamente.
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