"Fue duro, me decía papá": Mariano Brozincevic desclasificó desgarrador engaño de paternidad hace 18 años
En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic le confesó una impactante historia a Daniel Valenzuela sobre su vida personal.
Todo comenzó cuando el locutor le preguntó si tenía hijos y él sorprendió con una respuesta inesperada: "Fui papá por un tiempo. Pololeaba con una chica, tres años mayor que yo, nos separamos y en esas idas y vueltas quedó embarazada y me dijo que era mío".
Pero como ya no tenían una relación, el terapeuta le pidió un examen de ADN a la mujer y ella se negó, hasta que cedió y se encontró con la sorpresa: "Me dijo 'entonces, no lo voy a tener', pasaron un par de meses, la acompañé en el proceso. Me tuvo tres años y aflojó, lo hicimos y dio negativo. Fue duro, me decía papá".
La fuerte historia de Mariano Brozincevic
El sorprendente relato no cesó allí, pues el joven de ahora 18 años, contactó hace solo un mes a Mariano Brozincevic: "Me escribió por Instagram, me dijo 'creo que sos mi papá, me gustaría poder charlar con vos, contarte qué es de mi vida', es un adolescente buscando saber quién es".
Pese a que no es su padre biológico, el ex de Yasmín Valdés accedió a juntarse con el joven: "Vamos a ver qué pasa, yo estoy abierto de corazón".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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