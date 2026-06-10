"Fue duro, me decía papá": Mariano Brozincevic desclasificó desgarrador engaño de paternidad hace 18 años

10 jun. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic le confesó una impactante historia a Daniel Valenzuela sobre su vida personal.

Todo comenzó cuando el locutor le preguntó si tenía hijos y él sorprendió con una respuesta inesperada: "Fui papá por un tiempo. Pololeaba con una chica, tres años mayor que yo, nos separamos y en esas idas y vueltas quedó embarazada y me dijo que era mío".

Pero como ya no tenían una relación, el terapeuta le pidió un examen de ADN a la mujer y ella se negó, hasta que cedió y se encontró con la sorpresa: "Me dijo 'entonces, no lo voy a tener', pasaron un par de meses, la acompañé en el proceso. Me tuvo tres años y aflojó, lo hicimos y dio negativo. Fue duro, me decía papá".

Volverías con tu ex? 2

La fuerte historia de Mariano Brozincevic

El sorprendente relato no cesó allí, pues el joven de ahora 18 años, contactó hace solo un mes a Mariano Brozincevic: "Me escribió por Instagram, me dijo 'creo que sos mi papá, me gustaría poder charlar con vos, contarte qué es de mi vida', es un adolescente buscando saber quién es".

Pese a que no es su padre biológico, el ex de Yasmín Valdés accedió a juntarse con el joven: "Vamos a ver qué pasa, yo estoy abierto de corazón".