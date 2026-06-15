"Si te crees bien machito": Luis Mateucci arremetió sin filtro contra Claudio Rojas por sus polémicos dichos

15 jun. 2026 - 22:51 hrs.

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci votó por Claudio Rojas en el cara a cara y lo encaró duramente por sus dichos.

"Te falta ponerte los pantalones, la Huru los tiene mucho mejor puestos que tú. Acá dijiste que odiabas a los gays, yo tengo un hermano gay y si tú los odias es problema tuyo, pero yo los amo y a mi hermano más que nadie en el mundo. Es la última vez que dices eso", comenzó diciendo.

El descargo no cesó y el argentino criticó la forma en la que el abogado es con Hurubachi Pardo: "Esas mismas palabras despectivas y de machito, las tienes sobre ella. Eres machito para decirle quiénes pueden ser sus amigos y cuando ella te dijo el mismo ejemplo, le dijiste que no se metiera. Si te crees bien machito con una mina, a ver si te crees bien machito conmigo".

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Claudio Rojas

Tras lo anterior, Claudio Rojas le pidió a Julio César Rodríguez que controlara a Luis Mateucci, pues él quería hablar sin interrupciones.

"A diferencia tuya, yo no tengo ni odio, no tengo ni pena, no soy envidioso, doy gracias por poder vivir esta experiencia maravillosa. Hoy día lo conversé con Fer, cuando me tocó el tema, te digo desde ya que no soy homofóbico", expresó.

Finalmente, el abogado le hizo una firme peticón al argentino: "No te metas en mi relación con Huru, ni tampoco la toques a ella. Voy a estar un tiempo más acá y me encantaría que fuera agradable, que trataras bien a Luli, que le des el respeto que se merece y que no la sigas ninguneando".