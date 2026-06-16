"Era un excelente hombre": Estefi Marquis defendió a Mario Velasco tras ser tildado de "picaflor"

16 jun. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis conversó con Mariano Brozincevic sobre la relación amorosa que tuvo con Mario Velasco.

Todo comenzó cuando la modelo dijo que la edad no influía en una pareja: "Yo tengo un ex, que es Mario (Velasco), va a cumplir 47 este año. Tampoco te podría decir que se limita al tema de la edad".

Inmediatamente, el terapeuta lanzó un comentario sobre el animador: "Pero Marito Velasco tiene fama de... se comió a medio Chile".

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Estefanía Marquis

Rápidamente, Estefi Marquis negó esa información y nombró a una de las conquistas de su expareja, para luego defenderlo: "Estuvo con la Caro Mestrovic... pero es que a esa edad, después de tantos años, obviamente que vas a interactuar con muchas mujeres".

"No estamos poniendo en tela de juicio qué clase de persona es, pero ha sido picaflor", expresó Mariano Brozincevic.

Finalmente, la exesposa de Kaoto contó cómo fue su experiencia con Mario Velasco: "Yo no lo quemaría como una persona infiel, conmigo no lo fue. Era excelente hombre, es picaflor, se las trae".