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¿Habrán elegido amor u olvido? Mario Irazzoky y Alex Dickerson perdieron el primer duelo de eliminación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson se enfrentaron a Nicole Moreno y a Luis Mateucci en un intenso duelo de eliminación.

El psicólogo tuvo varios problemas en un tramo de la prueba, situación que provocó una gran ventaja de la dupla contraria.

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De hecho, para Luis Mateucci fue bastante simple pasar todo el circuito para hacer la posta con su compañera y triunfar, asegurando su estadía en la casa.

¿Qué eligió Alex Dickerson?

Por ende, Alex Dickerson y Mario Irazzoky fueron los primeros participantes eliminados de Volverías con tu ex? 2, provocando la emoción de varios de sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2
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Sin embargo, una importante decisión quedaba por tomar y en esta ocasión, la modelo tuvo que seleccionar amor, se iba junto a su pareja u olvido, ella se quedaba y él quedaba fuera.

"Elijo amor", expresó la joven, mientras que Mario la abrazó y agradeció el gesto: "Fue una sorpresa linda, si hubiera elegido olvido tampoco habría enojo". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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