¿Habrán elegido amor u olvido? Mario Irazzoky y Alex Dickerson perdieron el primer duelo de eliminación

18 jun. 2026 - 22:53 hrs.

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson se enfrentaron a Nicole Moreno y a Luis Mateucci en un intenso duelo de eliminación.

El psicólogo tuvo varios problemas en un tramo de la prueba, situación que provocó una gran ventaja de la dupla contraria.

De hecho, para Luis Mateucci fue bastante simple pasar todo el circuito para hacer la posta con su compañera y triunfar, asegurando su estadía en la casa.

¿Qué eligió Alex Dickerson?

Por ende, Alex Dickerson y Mario Irazzoky fueron los primeros participantes eliminados de Volverías con tu ex? 2, provocando la emoción de varios de sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, una importante decisión quedaba por tomar y en esta ocasión, la modelo tuvo que seleccionar amor, se iba junto a su pareja u olvido, ella se quedaba y él quedaba fuera.

"Elijo amor", expresó la joven, mientras que Mario la abrazó y agradeció el gesto: "Fue una sorpresa linda, si hubiera elegido olvido tampoco habría enojo".